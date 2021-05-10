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Футбол в России

"Спартак" еще не подписал контракт с новым главным тренером

В клубе напомнили, что объявят нового тренера после 16 мая
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" еще не подписал контракт с новым главным тренером. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.

По окончании сезона пост главного тренера "Спартака" покинет немецкий специалист Доменико Тедеско. 3 мая глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб определился с новым главным тренером.

"Мы сказали, что объявим после 16 мая, - сказал Мележиков. - Сейчас ничего ни опровергать, ни подтверждать не хочется. Ни с кем контракт еще не подписан".

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка после 28 туров. В понедельник красно-белые проведут матч 29-го тура против подмосковных "Химок".

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