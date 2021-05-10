{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Посол Аргентины в России считает, что футболист Понсе может проявить себя на Олимпиаде

Спартаковец провел три матча за олимпийскую сборную Аргентины
Эсекьель Понсе (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Эсекьель Понсе (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе может проявить себя на олимпийском турнире. Такое мнение журналистам высказал посол Аргентины в России Эдуард Суайна.

В Москве проходит матч 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Химками".

"Да, это мой первый раз [когда я приехал на футбол], - сказал Суайна. - Что я думаю о Понсе? Прекрасный футболист из Аргентины. Перспективы на олимпийском турнире? Может быть [проявит себя], это будет хорошо для него".

Понсе 24 года, он выступает за "Спартак" с июля 2019 года, перейдя из итальянской "Ромы". В нынешнем сезоне нападающий провел 27 матчей, забив десять мячей и отдав три результативные передачи. Понсе с 2019 года провел три матча за олимпийскую сборную Аргентины.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Российский футбол
НХЛ
Капризов признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге
Российский форвард "Миннесоты" в четырех встречах набрал 8 очков (4 шайбы + 4 голевые передачи)
Капризов признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге
Читать полностью