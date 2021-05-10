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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Прерванные соревнования дуэтов в синхронном плавании на чемпионате Европы проведут заново

На момент приостановки лидировали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 10 мая. Техническая программа дуэтов в синхронном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Венгрии будет проведена заново для всех участников. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

В понедельник в Будапеште стартовали соревнования по синхронному плаванию. Техническая программа дуэтов была прервана. На момент приостановки соревнований свои программы успели представить 11 дуэтов. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко занимали первое место, набрав 95,4953 балла.

"Из-за проблем, возникших во время технической программы дуэтов, технический комитет LEN по синхронному плаванию решил перенести все мероприятие, поскольку проблема могла затронуть всех участниц, - говорится в сообщении. - Дата и время проведения соревнования будут объявлены в ближайшее время".

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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