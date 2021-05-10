Капризов признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 10 мая. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капризов в четырех встречах набрал 8 очков (4 шайбы + 4 голевые передачи). Всего на счету российского форварда 51 (27+24) очко в 54 играх регулярного чемпионата. 24-летний форвард проводит дебютный сезон в НХЛ.

Первыми звездами недели стали канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и менеджер программы Alberta Health Services ("Альберта хилт сервисес") Алим Раджани. По ходу сезона-2020/21 НХЛ отмечает выдающиеся усилия звезд вне льда, которые позволяют играть в условиях пандемии, чествуя передовых медицинских героев из регионов. Лучший бомбардир сезона Макдэвид в четырех матчах набрал 13 (3+10) очков и достиг отметки в 100 (32+68) баллов за результативность в регулярном чемпионате.

Третьей звездой недели признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери. 36-летний голкипер помог "Вегасу" одержать две победы, пропуская в среднем 1,48 шайбы за игру и отражая 93,9% бросков по своим воротам.