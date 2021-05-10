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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место за тур до конца чемпионата России

Красно-белые опережают "Локомотив" на три очка
Игроки "Спартака" Самуэль Жиго, "Химок" Брайан Идову и "Спартака" Роман Зобнин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Самуэль Жиго, "Химок" Брайан Идову и "Спартака" Роман Зобнин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Встреча прошла в Москве.

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В составе победителей забили Александр Соболев (54-я минута с пенальти) и Джордан Ларссон (89). У проигравших отличился Максим Глушенков (27). Ларссон забил победный гол в третьей игре подряд.

С 37-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Глушенкова. 21-летний футболист принадлежит "Спартаку" и находится в аренде в подмосковном клубе до окончания сезона. В стартовом составе "Химок" вышел и Резиуан Мирзов, также принадлежащий красно-белым.

Символический удар по мячу перед стартовым свистком сделал российский шахматист Ян Непомнящий, который является болельщиком "Спартака". В конце апреля он стал победителем турнира претендентов и с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игроки "Спартака" появились на поле в футболках с цитатой главного тренера команды Доменико Тедеско "Фанаты "Спартака" страстные и эмоциональные - мне это очень нравится". Немецкий специалист ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона, а красно-белые проводили последний домашний матч в чемпионате.

"Спартак" набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обогнать "Спартак" может только столичный "Локомотив", который в матче 29-го тура сыграл вничью с "Динамо" (0:0) и отстает от красно-белых на три очка. В случае равенства очков железнодорожники займут место выше "Спартака" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. "Химки" с 44 очками располагаются на восьмой строчке.

В заключительной встрече чемпионата "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", а "Химки" примут "Сочи". "Локомотив" на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом". Все матчи тура пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит29188371-2562
2Спартак29175754-3556
3Локомотив29165844-3553
4Рубин29164941-3252
5Сочи29157749-3352
6ЦСКА29155949-3050
7Динамо291451041-3147
8Химки291351135-3944
9Ростов291341236-3243
10Ахмат291161234-3639
11Краснодар291151349-4438
12Урал29713926-3534
13Арсенал29651827-4923
14Уфа29571724-4522
15Ротор29561814-5121
16Тамбов29342218-6013

 

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