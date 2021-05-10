"Спартак" обыграл "Химки" и поднялся на второе место за тур до конца чемпионата России

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Встреча прошла в Москве.
В составе победителей забили Александр Соболев (54-я минута с пенальти) и Джордан Ларссон (89). У проигравших отличился Максим Глушенков (27). Ларссон забил победный гол в третьей игре подряд.
С 37-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Глушенкова. 21-летний футболист принадлежит "Спартаку" и находится в аренде в подмосковном клубе до окончания сезона. В стартовом составе "Химок" вышел и Резиуан Мирзов, также принадлежащий красно-белым.
Символический удар по мячу перед стартовым свистком сделал российский шахматист Ян Непомнящий, который является болельщиком "Спартака". В конце апреля он стал победителем турнира претендентов и с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игроки "Спартака" появились на поле в футболках с цитатой главного тренера команды Доменико Тедеско "Фанаты "Спартака" страстные и эмоциональные - мне это очень нравится". Немецкий специалист ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона, а красно-белые проводили последний домашний матч в чемпионате.
"Спартак" набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обогнать "Спартак" может только столичный "Локомотив", который в матче 29-го тура сыграл вничью с "Динамо" (0:0) и отстает от красно-белых на три очка. В случае равенства очков железнодорожники займут место выше "Спартака" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. "Химки" с 44 очками располагаются на восьмой строчке.
В заключительной встрече чемпионата "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", а "Химки" примут "Сочи". "Локомотив" на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом". Все матчи тура пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|18
|8
|3
|71-25
|62
|2
|Спартак
|29
|17
|5
|7
|54-35
|56
|3
|Локомотив
|29
|16
|5
|8
|44-35
|53
|4
|Рубин
|29
|16
|4
|9
|41-32
|52
|5
|Сочи
|29
|15
|7
|7
|49-33
|52
|6
|ЦСКА
|29
|15
|5
|9
|49-30
|50
|7
|Динамо
|29
|14
|5
|10
|41-31
|47
|8
|Химки
|29
|13
|5
|11
|35-39
|44
|9
|Ростов
|29
|13
|4
|12
|36-32
|43
|10
|Ахмат
|29
|11
|6
|12
|34-36
|39
|11
|Краснодар
|29
|11
|5
|13
|49-44
|38
|12
|Урал
|29
|7
|13
|9
|26-35
|34
|13
|Арсенал
|29
|6
|5
|18
|27-49
|23
|14
|Уфа
|29
|5
|7
|17
|24-45
|22
|15
|Ротор
|29
|5
|6
|18
|14-51
|21
|16
|Тамбов
|29
|3
|4
|22
|18-60
|13