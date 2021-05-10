Федун поблагодарил Тедеско за работу в "Спартаке"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" всегда бился под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско. Такое мнение во время церемонии в честь специалиста высказал владелец команды Леонид Федун.

Церемония была организована после окончания последнего домашнего матча "Спартака" в сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В понедельник красно-белые победили "Химки" со счетом 2:1. В заключительном туре чемпионата страны "Спартак" 16 мая в гостях сыграет с грозненским "Ахматом". Тедеско ранее объявил, что покинет команду по окончании сезона.

"Сегодня большой день, мы впервые за долгое время провожаем тренера так, как это положено делать, - сказал Федун. - Команда прошла с ним через многое: были и большие победы, и досадные поражения, но тем не менее команда при нем билась, и в этом его большая заслуга. Я хочу сказать большое спасибо его тренерскому штабу, к сожалению, это был его выбор - покинуть команду. Но он всегда останется в наших сердцах, мы не говорим ему "прощай", а говорим "до свидания".

Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне "Спартак" за тур до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.