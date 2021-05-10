"Фулхэм" проиграл "Бёрнли" и вылетел из Английской премьер-лиги

ТАСС, 10 мая. "Фулхэм" проиграл "Бёрнли" со счетом 0:2 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Эшли Вествуд (35-я минута) и Крис Вуд (44).

В турнирной таблице "Фулхэм" занимает 18-е место, набрав 27 очков и за три тура до конца чемпионата на 10 очков отстав от идущего 17-м "Саутгемптона". Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Англии. Таким образом, "Фулхэм" потерял шансы на сохранение прописки в премьер-лиге, ранее во второй по силе дивизион первенства Англии вылетели "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич". "Бёрнли" с 39 очками идет 14-м.

"Фулхэм" в прошлом сезоне выступал в чемпионшипе, право на выступление в премьер-лиге команда завоевала, победив в плей-офф, где также играли "Суонси", "Кардифф" и "Брентфорд".

В следующем туре "Фулхэм" в гостях сыграет с "Саутгемптоном", "Бёрнли" примет "Лидс". Обе встречи пройдут 15 мая.