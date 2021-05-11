"Флорида" победила "Тампу" в матче НХЛ. Василевский допустил грубую ошибку

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30. В эпизоде с голом Ламмикко вратарь допустил грубую ошибку, перепутав игрока соперника с партнером по команде и оставив ему шайбу за воротами. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев и нападающий "Флориды" Григорий Денисенко не набрали очков.

В других матчах дня "Виннипег" проиграл дома "Ванкуверу" со счетом 1:3, "Нэшвилл" разгромил дома "Каролину" - 5:0, "Чикаго" уступил на своем льду в овертайме "Далласу" (4:5), российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов набрал 30-е (12 шайб + 18 передач) очко в сезоне, отметившись голевым пасом, его одноклубник вратарь Антон Худобин остался в запасе.

"Каролина" заняла первое место в Центральном дивизионе, набрав 80 очков после 56 матчей. Также в плей-офф вышли "Флорида" (79 очков), "Тампа" (75) и "Нэшвилл" (64). Далее следуют "Даллас" (60), "Чикаго" (55), "Детройт" (48), "Коламбус" (48).

В первом раунде плей-офф "Каролина" сыграет с "Нэшвиллом", "Флорида" - с "Тампой", даты матчей еще не определены.