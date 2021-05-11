Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по трипл-даблам

ТАСС, 11 мая. Разыгрывающий "Вашингтона" Расселл Уэстбрук установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Атланты" (124:125) Уэстбрук набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 21 передачу. Этот трипл-дабл стал для игрока 182-м за карьеру. Он обошел чемпиона НБА 1971 года в составе "Милуоки" Оскара Робертсона (181)

"Вашингтон" занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 матчах. "Атланта" идет пятой с 38 победами. В следующем матче команды сыграют между собой 13 мая на площадке "Атланты".

Уэстбруку 32 года. Он выступает за "Вашингтон" с 2020 года, ранее он представлял "Хьюстон" и "Оклахому". Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 22 очка, делает 11,6 подбора и 11,6 передачи.