Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 16 мая

ТАСС, 11 мая. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом матче первого раунда плей-офф "Вашингтон" примет "Бостон", игра начнется в 02:15 мск.

Полное расписание матчей плей-офф будет опубликовано в ближайшие дни. На данный момент определились четыре пары первого раунда. Кроме "Бостона" и "Вашингтона", это пары "Нэшвилл" - "Каролина", "Тампа" - "Флорида" и "Нью-Йорк Айлендерс" - "Питтсбург".

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли "Торонто", "Эдмонтон", "Виннипег" и "Монреаль", из Центрального дивизиона - "Каролина", "Флорида", "Тампа" и "Нэшвилл", из Восточного дивизиона - "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", из Западного дивизиона - "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис".

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном - 12 мая, в Западном - 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между "Ванкувером" и "Калгари" пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.