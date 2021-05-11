{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 16 мая

В первом матче "Вашингтон" примет "Бостон"
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 11 мая. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона-2020/21 начнется в ночь на воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему
"Бостон" сыграет с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф НХЛ
"Бостон" сыграет с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф НХЛ

В первом матче первого раунда плей-офф "Вашингтон" примет "Бостон", игра начнется в 02:15 мск.

Полное расписание матчей плей-офф будет опубликовано в ближайшие дни. На данный момент определились четыре пары первого раунда. Кроме "Бостона" и "Вашингтона", это пары "Нэшвилл" - "Каролина", "Тампа" - "Флорида" и "Нью-Йорк Айлендерс" - "Питтсбург".

Из Северного дивизиона в плей-офф вышли "Торонто", "Эдмонтон", "Виннипег" и "Монреаль", из Центрального дивизиона - "Каролина", "Флорида", "Тампа" и "Нэшвилл", из Восточного дивизиона - "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон" и "Айлендерс", из Западного дивизиона - "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис".

В Центральном дивизионе регулярный чемпионат завершится 11 мая, в Восточном - 12 мая, в Западном - 14 мая. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между "Ванкувером" и "Калгари" пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии коронавируса.

Теги
НХЛ
Инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам
Глава Башкирии наградил чемпионку мира по шашкам Тансыккужину орденом Дружбы народов
Спортсменка на церемонии награждения отметила, что финальный матч турнира получил большую огласку, был захватывающим и принципиальным
Читать полностью