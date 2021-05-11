Стали известны даты проведения чемпионата мира по боксу в Сербии

ТАСС, 11 мая. Чемпионат мира по боксу 2021 года пройдет в Сербии с 26 октября по 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Мировое первенство состоится в Белграде.

"Мы должны объединиться как никогда раньше в это непростое время и дать нашим спортсменам возможность выступить на высшем уровне. Чемпионат мира по боксу продемонстрирует нашу решимость предоставить боксерам во всем мире платформу для полной реализации своего потенциала. Мы полностью уверены в том, что турнир будет проведен безопасно, учитывая успешную реализацию нами мер по борьбе с COVID-19 в течение этого года", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

"Прогресс, который AIBA имеет и будет продолжать добиваться с точки зрения реформ, будет заметен на чемпионате мира. Мы уделяем большое внимание повышению прозрачности нашего спорта, а также нашего управления. Мы уже реализовали открытый подсчет очков после каждого раунда, и это только начало. Мы изменим наши правила в интересах боксеров, а также сделаем все понятнее для зрителей, чемпионат мира станет настоящим праздником бокса ", - добавил он.