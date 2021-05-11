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WTA

Кудерметова обыграла Мертенс в матче первого круга теннисного турнира в Риме

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянки
Вероника Кудерметова EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 11 мая. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс в матче первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории "Премьер" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянки. В следующем раунде 24-летняя Кудерметова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Кудерметова занимает 28-е место в рейтинге WTA. В апреле россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде.

25-летняя Мертенс занимает 14-е место в рейтинге ассоциации, она является победительницей шести турниров под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2018 году.

В апреле Кудерметова и Мертенс выиграли теннисный турнир в Стамбуле в парном разряде, обыграв в финале японок Нао Хибино и Макото Ниномию (6:1, 6:1).

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 16 мая, призовой фонд составляет €1,51 млн.

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