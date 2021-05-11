Черчесов объяснил включение 17-летнего Захаряна в расширенный состав сборной на Евро

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает закономерным включение молодого полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы. Об этом он сообщил журналистам.
Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду "Динамо" 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач. Он впервые получил вызов в национальную команду.
"На возраст мы по большому счету не смотрим, мы видим, как он играет, как развивается, опять же он играет на нескольких позициях, - отметил Черчесов. - Плюс, как я уже сказал, есть возможность познакомиться с тем или иным игроком получше. Но мы вызываем его не для того, чтобы познакомиться, а чтобы принять правильное решение. Он хорошо проявил себя на молодежном чемпионате Европы, поэтому мы что-то декларируем и стараемся мимо не проходить".
"И не потому, что мы пообещали, что будем чаще обращать внимание на молодежь после чемпионата Европы, мы и до этого их видели. Возможность есть, мы делаем шаги, которые изначально для себя наметили", - добавил главный тренер.
Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).