Черчесов объяснил включение 17-летнего Захаряна в расширенный состав сборной на Евро

Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду "Динамо" 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач. Он впервые получил вызов в национальную команду.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает закономерным включение молодого полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы. Об этом он сообщил журналистам.

"На возраст мы по большому счету не смотрим, мы видим, как он играет, как развивается, опять же он играет на нескольких позициях, - отметил Черчесов. - Плюс, как я уже сказал, есть возможность познакомиться с тем или иным игроком получше. Но мы вызываем его не для того, чтобы познакомиться, а чтобы принять правильное решение. Он хорошо проявил себя на молодежном чемпионате Европы, поэтому мы что-то декларируем и стараемся мимо не проходить".

"И не потому, что мы пообещали, что будем чаще обращать внимание на молодежь после чемпионата Европы, мы и до этого их видели. Возможность есть, мы делаем шаги, которые изначально для себя наметили", - добавил главный тренер.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).