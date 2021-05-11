СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту

ТАСС, 11 мая. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" будет перенесен из Стамбула в португальский Порту. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Алессандро Альчато на своей странице в Twitter.
Встреча состоится 29 мая. По информации источника, официальное объявление о переносе последует в ближайшие 24 часа.
+++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24— Alessandro Alciato (@AAlciato) May 11, 2021
Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
7 мая британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.