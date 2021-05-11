СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту

ТАСС, 11 мая. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" будет перенесен из Стамбула в португальский Порту. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Алессандро Альчато на своей странице в Twitter.

Встреча состоится 29 мая. По информации источника, официальное объявление о переносе последует в ближайшие 24 часа.