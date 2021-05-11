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Единая лига ВТБ

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 84:59 в пользу армейского клуба

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" со счетом 84:59 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Габриэль Лундберг, набравший 14 очков. В составе проигравших лучшим с 12 очками стал Сергей Топоров.

ЦСКА занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата, "Нижний Новгород" - пятое. Четвертьфинальные серии проходят до двух побед одной из команд. Вторая встреча состоится 13 мая в Нижнем Новгороде.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса. Лучшим результатом "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ является второе место в сезоне-2013/14.

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