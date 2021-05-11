"Зенит" победил "Парму" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

ТАСС, 11 мая. Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли пермскую "Парму" со счетом 86:66 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Кевин Пангос, набравший 17 очков. В составе "Пармы" лучшим стал Эйгирдас Жукаускас (15).

"Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, "Парма" финишировала на восьмом месте. Второй матч серии пройдет 13 мая в Перми.

"Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). "Парма" выступает в Единой лиге ВТБ с 2017 года и впервые вышла в плей-офф.