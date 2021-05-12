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Футбол в Испании

"Барселона" сыграла вничью с "Леванте" со счетом 3:3 в матче чемпионата Испании по футболу

Каталонский клуб упустил возможность возглавить турнирную таблицу
Лионель Месси EPA-EFE/Juan Carlos Cardenas
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Juan Carlos Cardenas

ТАСС, 12 мая. "Леванте" сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 3:3 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Гонсало Мелеро (57-я минута), Хосе Моралес (59) и Серхио Леон (83). У гостей отличились Лионель Месси (25), Педри (34) и Усман Дембеле (64).

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании текущего сезона, на его счету 29 голов. У ближайших преследователей - Карима Бензема и Херарда Морено - по 21 забитому мячу.

В турнирной таблице "Барселона" занимает второе место, набрав 76 очков. Первым с 77 очками идет "Атлетико", третьим - "Реал" (75), четвертой - "Севилья" (71). При этом у "Атлетико", "Реала" и "Севильи" на один матч меньше, чем у "Барселоны". "Леванте" с 40 очками идет 13-м.

В следующем туре "Барселона" примет "Сельту", а "Леванте" в гостях сыграет с "Хетафе". Обе встречи пройдут 16 мая.

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