"Торонто" впервые за 42 года сыграет с "Монреалем" в плей-офф НХЛ

Нападающий "Виннипега" Пол Штястны провел 1000-й матч в НХЛ. На счету 35-летнего хоккеиста 755 (263 шайбы + 492 передачи) очков. Штястны выступает за канадскую команду с 2020 года, а ранее представлял "Вегас", "Сент-Луис" и "Колорадо". Также он выступал за "Виннипег" в 2018 году.

После этого матча определились пары первого раунда плей-офф от Северного дивизиона. "Торонто" сыграет против "Монреаля", а "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом". После 54 матчей из 56 в активе "Торонто" 76 очков, "Эдмонтон" набрал 70 очков, "Виннипег" - 61 очко в 55 играх, "Монреаль" - 58 очков в 55 матчах. Ранее шансов побороться за Кубок Стэнли лишились "Калгари" (52 матча, 49 очков), "Оттава" (55; 49) и "Ванкувер" (51; 45).

"Торонто" и "Монреаль" последний раз встречались в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда в 1/4 финала "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея. "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом" в плей-офф впервые.

Северный дивизион завершит регулярный чемпионат 19 мая. Три матча между "Ванкувером" и "Калгари" пройдут 16, 18 и 19 мая.