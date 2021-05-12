Прядкин: российские клубы отвоюют позиции в еврокубках, которые потеряли

ТАСС, 12 мая. Президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину жаль, что всего один российский футбольный клуб выходит напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов, но он считает, что команды обязательно отвоюют позиции в еврокубках. Об этом Прядкин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Таблица коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. В марте Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов.

"Чуть-чуть надо дать времени, постепенно мы отвоюем те позиции, которые сдали. Безусловно, очень жалко, что у нас сейчас будет, к примеру берем Лигу чемпионов, один клуб играть напрямую, а кто-то с предварительных раундов начнет", - сказал Прядкин.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. "Зенит" в ранге чемпиона России сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира - Лиги конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.