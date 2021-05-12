Яковлев: Ковальчук сыграл одну из главных ролей в победе "Авангарда" в Кубке Гагарина

ТАСС, 12 мая. Переход нападающего Ильи Ковальчука в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" сыграл одну из главных ролей в победе омской команды в финале Кубка Гагарина. Такое мнение высказал защитник магнитогорского "Металлурга" и капитан сборной России Егор Яковлев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Яковлев и Ковальчук вместе играли в составе петербургского СКА в период с 2015 по 2018 год. Ковальчук подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря, провел в прошлом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач). 30 апреля форвард расторг контракт с омским клубом по взаимному соглашению сторон.

"Я с ним играл, проводил очень много времени, очень впечатлен, как он держит себя в коллективе и как ведет за собой. Он прекрасный человек, как он общается со всеми ребятами в команде, - сказал Яковлев. - Безусловно, это был решающий фактор "Авангарда", когда Илья перешел к ним. Сколько с ребятами общался на эту тему, все говорили, что именно Илья действительно сделал коллектив".

В финале Кубка Гагарина "Авангард" одержал победу над московским ЦСКА в серии со счетом 4-2.

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.