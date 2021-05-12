Сборная США по легкой атлетике отменила предолимпийские сборы в Японии

ТАСС, 12 мая. Национальная команда США по легкой атлетике отменила предолимпийские сборы в Японии из-за опасений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал TBS.

Тренировочный лагерь сборной США планировалось провести в начале июля в префектуре Тиба вблизи Токио.

На прошлой неделе правительство Японии объявило о продлении действия режима ЧС из-за распространения коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширении режима на префектуры Фукуока и Айти. В рамках ЧС, который был введен в конце апреля, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр "Токио-2020" сохранено.