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Футбол в России

СМИ: "Беневенто" планирует выкупить футболиста ЦСКА Гайча

Сумма трансфера может составить €10 млн

ТАСС, 12 мая. Руководство итальянского клуба "Беневенто" намерено летом выкупить футболиста российского ЦСКА Адольфо Гайча в случае сохранения места в Серии А. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации портала, сумма трансфера может составить €10 млн.

22-летний Гайч перешел в "Беневенто" на правах аренды в январе. Форвард принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Италии и забил два гола.

"Беневенто" за три тура до финиша занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 35 играх. "Специя", находящаяся на 17-м месте, дающем право сохранения прописки в Серии А на следующий сезон, имеет в своем активе 34 очка. В ближайшем туре "Беневенто" сыграет в гостях 12 мая против "Аталанты".

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