Московский полумарафон пройдет на территории "Лужников" 16 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский полумарафон 16 мая пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве. Общая дистанция забега составит 21,1 км, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московского бегового сообщества.

"16 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники" состоится крупнейший забег России на 21,1 км - Московский полумарафон. Спортсмены из разных городов станут частью самого ожидаемого весеннего старта и пробегут по центральным улицам столицы. Он пройдет в восьмой раз. Бегунов ждут две дистанции: 21,1 и 5 км", - сказал собеседник агентства.

В рамках мероприятия также состоится корпоративная эстафета. Представители 35 компаний поборются за призовые места и престижный кубок. Финишеры всех стартов получат уникальные медали.

"В этом году регистрация на забег закрылась досрочно - на обеих дистанциях закончились свободные места. Гордость Московского полумарафона - живописный и быстрый маршрут. Среднее время преодоления 21,1 км в 2020 году составило 1 час 58 минут. Участники основной дистанции пробегут в один круг по центральным набережным города. Бегунам откроются виды на знаковые достопримечательности столицы: здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль", - сказал собеседник агентства.

По словам организаторов, забеги проведут с соблюдением санитарных норм. У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела. Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два - дезинфекция контактных поверхностей. На всей территории проведения разместят санитайзеры и построят открытые проветриваемые шатры раздевалок.

Впервые в рамках забега вдоль трассы расположатся более 14 точек поддержки участников - они будут организованы беговыми клубами, музыкальными группами, партнерами.

"Для победителей и призеров Московского полумарафона предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит более 1 млн рублей. Она включает выплаты для первых пяти мужчин и женщин, а также бонусные выплаты за высокий результат. Призеры забега пройдут допинг-контроль в выборочном порядке. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы", - добавили в пресс-службе.