Стадионы "Зенита" и "Ростова" стали самыми посещаемыми аренами в Европе в сезоне-2020/21

ТАСС, 12 мая. Стадионы российских футбольных клубов «Зенит» («Газпром-Арена») и «Ростов» («Ростов-Арена») стали самыми посещаемыми футбольными аренами в Европе в сезоне-2020/21. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

В среднем домашние матчи петербургского клуба в нынешнем сезоне посещало 18 937 зрителей. У "Ростова" средний показатель составил 13 682. На третьем месте находится польский "Лех" (12 886).

В общем рейтинге петербургский клуб занял третье место. Российскую команду опередил китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" (28 059), а также команда североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" (20 335).

Общая вместимость "Газпром-Арены" составляет 68 000 зрителей, "Ростов-Арены" - 43 472. В феврале власти Санкт-Петербурга разрешили "Зениту" пускать на трибуны до 25 тыс. болельщиков. На матч 28-го тура чемпионата России против "Локомотива" Роспотребнадзор увеличил квоту до 40 тыс. В Ростове-на-Дону квота на заполняемость стадиона составляла от 50 до 75%.

Отсутствие в рейтинге клубов топ-5 европейских лиг объясняется тем, что в Англии разрешено заполнять трибуны не более чем на 4 тыс. человек, а в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Испании до сих пор действует запрет на посещение стадионов.