В Петербурге организовали вакцинацию для российских болельщиков перед Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург организовал предварительную вакцинацию от коронавируса для российских болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу. Об этом сообщил в среду губернатор города Александр Беглов, выступая в законодательном собрании с отчетом о результатах деятельности правительства Петербурга за 2020 год.

"На финишную прямую вышла подготовка к матчам чемпионата Европы по футболу. К запланированным четырем играм в связи со сложной эпидемической ситуацией в ряде стран Петербург получит дополнительно еще три. Ожидаем болельщиков со всего мира. Для российских фанатов город предварительно организовал вакцинацию", - сказал губернатор.

В Петербурге действует пункт вакцинации на стадионе "Газпром Арена", который этим летом примет игры чемпионата Европы по футболу. Прививку могут сделать все желающие при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. Всего в городе работают 134 стационарных пункта вакцинации, 13 мобильных и 67 специальных выездных бригад. В Петербурге уже вакцинированы почти 600 тысяч человек, из них около 480 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Встречи пройдут на "Газпром- Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.