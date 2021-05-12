Билялетдинов: Смолов не попал в расширенный состав сборной России на Евро из-за схемы

ТАСС, 12 мая. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов не попал в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате Европы, так как не подходит под выбранную тренерским штабом схему игры. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Во вторник пресс-служба сборной России объявила расширенный состав команды из 30 игроков, который отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрии. Смолов вошел в резервный список вместе c еще шестью игроками - вратарем Александром Максименко, защитниками Игорем Смольниковым, Дмитрием Чистяковым, а также полузащитниками Юрием Газинским, Даниилом Лесовым и Резиуаном Мирзовым.

"На мой взгляд, Смолова нет в сборной из-за выбора схемы, - сказал Билялетдинов. - У сборной будет классический центрфорвард таранного типа. Поэтому у нас три нападающих с одинаковой стилистикой и габаритами. Выбор схемы в голове у тренера уже есть, вариаций не будет".

Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы станет известна по окончании сбора.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).