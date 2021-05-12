В Оренбурге планируют построить комплекс с двумя ледовыми площадками

ОРЕНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Оренбургской области готовят проект спортивного комплекса с двумя ледовыми площадками, а также выбирают подходящий участок для его строительства в Оренбурге. Об этом сообщил журналистам в среду министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин.

"На сегодняшний день идет обсуждение по выбору земельного участка. В министерстве строительства Оренбургской области на этот год заложены деньги на подготовку проекта. В этом направлении сейчас двигаемся", - сказал он.

По словам Салмина, в состав спортивного комплекса войдет тренировочная ледовая площадка для хоккеистов, а также лед для фигурного катания с трибунами. "Вместимость - 516 зрителей, что позволит проводить соревнования российского масштаба", - уточнил министр. Также в комплексе планируют разместить несколько "сухих" залов: хореографический, игровой и для силовых тренировок.