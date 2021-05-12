Серена Уильямс проиграла в своем тысячном матче в карьере

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5 в пользу 24-летней представительницы Аргентины. В третьем круге 45-я ракетка мира встретится с хорваткой Петрой Мартич.

39-летняя Уильямс занимает восьмое место в рейтинге WTA. В активе американской спортсменки 73 титула ассоциации. Она является чемпионкой 23 турниров серии Большого шлема: семь раз она побеждала на Australian Open, три - на Roland Garros, семь - на Уимблдоне и шесть - на US Open. Общая сумма призовых Уильямс за карьеру составляет $94,2 млн.

Матч с Подороской стал тысячным в карьере Уильямс. На данный момент продолжают карьеру две теннисистки, сыгравшие больше 1000 матчей: старшая сестра Серены - Винус Уильямс (1066) и австралийка Саманта Стосур (1049).

Подороска является полуфиналисткой Roland Garros 2020 года, она ни разу не побеждала на турнирах WTA.

Турнир в Риме относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 16 мая, призовой фонд составляет €1,51 млн.