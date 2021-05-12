В МОК заявили, что подавляющее большинство жителей Олимпийской деревни будет вакцинировано

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Большая часть жителей Олимпийской деревни во время Игр в Токио будет вакцинирована. Об этом в среду во время пресс-конференции заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы помочь как можно большему числу спортсменов пройти процедуру вакцинации. Я не смогу предоставить точную цифру, но могу сказать следующее: предполагается, что подавляющее большинство тех, кто будет проживать в Олимпийской деревне, будут вакцинированы", - сказал Адамс.

Американская компания Pfizer ("Пфайзер") и ее германский партнер BioNTech ("Бионтек") на прошлой неделе достигли соглашения с МОК о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.