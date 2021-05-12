Три пишем, два в уме. "Оренбургу" и "Алании" снова отказали в лицензии на участие в РПЛ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляции клубов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург" и "Алания" (Владикавказ) на решение об отказе в выдаче лицензий для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. При этом лицензирование со второго раза прошли самарские "Крылья Советов", калининградская "Балтика" и московское "Торпедо".

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил ТАСС, что не сомневался в повторном отказе. "Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент премьер-лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России", - сказал он. Домашняя арена клуба стадион "Газовик" не отвечает требованиям премьер-лиги по вместимости. Согласно регламенту арена должна вмещать минимум 10 тыс. зрителей, тогда как ее нынешняя вместимость - 7,5 тыс.

"Торпедо" проводит домашние матчи в Спортгородке на территории олимпийского комплекса "Лужники" из-за реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова. 2 мая президент "Торпедо" Денис Маслов сообщил ТАСС, что на следующий сезон домашним стадионом команды была заявлена Большая спортивная арена "Лужники". Однако клуб еще не добился права на выход в РПЛ по спортивному принципу: за тур до окончания чемпионата команда с 72 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от идущих пятой и четвертой "Балтики" и "Алании" соответственно на одно и два очка.

"Оренбург" не собирается сдаваться

Еремякин рассказал ТАСС, что "Оренбург" намерен продолжать работу для получения лицензии, в клубе рассчитывают на бюро исполкома РФС. Также оренбуржцы готовы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Исполком или кто-то еще может разобраться и вынести какое-то р

ешение, пока это в стадии некой проработки, дайте прийти в себя. Но тем не менее юристы разбираются и смотрят, как быть в этой ситуации, в том числе рассматривают вопрос с CAS. Изучаем, никакого решения нет, тем не менее мы намерены что-то предпринимать, будем смотреть", - подытожил он.

Изменить решение по лицензиям может исполком РФС. Такая возможность появится в том случае, если один из представителей исполкома выдвинет этот вопрос на голосование.

"Оренбург" занял второе место по итогам первенства ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Ранее право сыграть в РПЛ заслужили "Крылья Советов", которые выиграли турнир. Третье место обеспечил себе "Нижний Новгород", клубы, занявшие третье и четвертое места, сыграют в стыковых матчах с командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ.