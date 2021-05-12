В МОК заявили, что проводят собственный опрос общественного мнения об Играх в Токио

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с оргкомитетом "Токио-2020" проводит собственный опрос общественного мнения о предстоящих Играх, но его результаты пока разглашаться не будут. Об этом в среду во время пресс-конференции заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

Японские издания регулярно публикуют результаты опросов жителей страны по теме проведения предстоящим летом Игр в Токио. Большинство граждан выступают за отмену или повторный перенос Олимпиады. Опубликованная на прошлой неделе петиция за отмену Игр за двое суток собрала почти 200 тыс. подписей.

"Я не буду комментировать опросы, которых я не видел, не обладая информацией о том, как проводился подсчет. Поэтому я не буду говорить для заголовка, доверяю я им или нет. Они такие, какие есть. Очевидно, что мы проводим свой опрос. Как вы знаете, сейчас особенное время. Мы принимаем во внимание общественное мнение и считаем, что на этой стадии Игры могут состояться", - сказал Адамс.

"Вы увидите, что, когда Игры будут идти, будет изумительное время и это в целом отразится и на общественном мнении", - добавил он.

При этом Адамс не смог предоставить результаты опроса общественного мнения, который проводится МОК совместно с оргкомитетом. "Будет сделано все, чтобы граждане Японии гордились Играми", - отметил он.