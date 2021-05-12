Барабанов продлил контракт с клубом НХЛ "Сан-Хосе"

ТАСС, 12 мая. Российский нападающий Александр Барабанов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". Об этом в Twitter сообщает агент Барабанова Дэн Мильштейн.

Хоккеист "Сан-Хосе" Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за команду

Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с "Торонто" в апреле 2020 года, а спустя год был обменян в "Сан-Хосе". До этого форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В завершившемся регулярном чемпионате Барабанов сыграл в 21 матче и набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач). За "Сан-Хосе" также играет 23-летний российский защитник Николай Кныжов.