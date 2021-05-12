Минспорт и РФС заключили соглашение с Нижегородской областью о развитии футбола

Договор подписан в рамках в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Документ поможет систематизировать работу по развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом, региональными властями и федерацией. Также он позволит создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболов в области.

"К 2024 году в регионе планируется построить один полноразмерный и три малоформатных футбольных манежа, три стадиона и четыре полноразмерных поля с искусственным покрытием, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Кроме того, будет улучшена система подготовки резерва, а перспективным воспитанникам нижегородских спортшкол, в том числе и девушкам, предоставлена возможность проявить себя, не покидая родного региона. Для этого мы планируем создать условия для появления в регионе еще двух мужских профессиональных футбольных клубов и двух женских команд. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в регионе и выявлению талантливых спортсменов".

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что планируется продолжить курс развития массового футбола в области: "В рамках дополнительного соглашения мы продолжим курс на развитие массового футбола в регионе. Будут созданы четыре местные федерации футбола, что позволит увеличить количество и организационный уровень районных и городских турниров и фестивалей. Отдельное внимание уделим инклюзивности, доступности футбола для лиц с ограниченными возможностями. Совместно с партнерами по соглашению мы также будем обучать в регионе новых квалифицированных тренеров и судей. Для тренеров спортивных школ и преподавателей физкультуры общеобразовательных школ планируется проведение открытых уроков тренерского мастерства".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что будет проделана работа для увеличения количества занимающихся футболом людей в регионе до 65 тыс. человек к 2024 году. "Вместе будем работать над увеличением общего числа граждан, систематически занимающихся футболом в Нижегородской области до 65 000 человек в 2024 году, в прошлом году было около 55 000. Достаточно большой блок касается подготовки спортивного резерва. Количество отделений по футболу в учреждениях дополнительного образования должно вырасти с 33 до 41, а число занимающихся в секциях - увеличиться с 7 000 до 9 500. Планируем вместе работать над тем, чтобы становилось больше нижегородское представительство в сборной и профессиональных лигах", - сказал он.