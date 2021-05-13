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Футбол во Франции

ПСЖ победил "Монпелье" в серии пенальти и стал первым финалистом Кубка Франции по футболу

Основное время матча завершилось со счетом 2:2
Теджи Саванье и Килиан Мбаппе EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo
Описание
Теджи Саванье и Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/Guillaume Horcajuelo

ТАСС, 13 мая. "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти одержал победу над "Монпелье" в матче полуфинала Кубка Франции по футболу.

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Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе (10-я, 50-я минуты). У "Монпелье" отличились Гаэтан Лаборде (45) и Анди Делор (83). В серии послематчевых пенальти сильнее оказался ПСЖ - 6:5.

ПСЖ в седьмой раз подряд вышел в финал Кубка Франции. В прошлом году в финале команда обыграла "Сент-Этьен" (1:0). Всего ПСЖ 13 раз выигрывал кубок страны, что является рекордом.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча между "Монако" и "Рюмийи-Вальер", который состоится 13 мая. Решающая игра запланирована на 19 мая в Сен-Дени.

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