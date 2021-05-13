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"Оттава" победила "Торонто" в матче НХЛ. Зайцев и Анисимов набрали три очка на двоих

Встреча завершилась победой "Оттавы" в овертайме со счетом 4:3
Никита Зайцев AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Larry MacDougal

ТАСС, 13 мая. "Оттава" обыграла "Торонто" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Зайцев (19-я минута), Коннор Браун (30), Паркер Келли (33) и Джош Норрис (61). У гостей отличились Джейк Маззин (27), Джон Таварес (37) и Остон Мэттьюс (58).

Зайцев также отметился голевой передачей, набрав по итогам регулярного чемпионата 17 очков (4 шайбы + 13 передач) в 55 матчах. Его партнер по команде нападающий Дмитрий Анисимов сделал голевой пас, в его активе 9 очков (2+7) в 19 матчах.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб, нападающий команды Евгений Дадонов, форвард "Торонто" Илья Михеев не отметились результативными действиями.

"Оттава", которая ранее лишилась шансов на выход в плей-офф, набрала по итогам регулярного чемпионата 51 очко в 56 матчах и занимает пятое место в Северном дивизионе. "Торонто" ранее гарантировал себе первое место, после 55 матчей в активе команды 77 очков. В следующем матче "Торонто" встретится на выезде с "Виннипегом" 15 мая, а затем начнет серию первого раунда плей-офф против "Монреаля".

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