Вратарь "Сан-Хосе" Мельничук пропустил шесть шайб в проигранном матче НХЛ против "Вегаса"

Барбашев набрал 11 очков (5 шайб + 6 передач) в 37 матчах сезона. Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумели отличиться результативными действиями. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил матч из-за травмы. Вратарь "Сент-Луиса" Вилле Хуссо отразил 31 бросок по своим воротам, оформив свой первый шатаут в сезоне.

В другом матче Западного дивизиона "Вегас" разгромил в гостях "Сан-Хосе" со счетом 6:0. Российский голкипер "Сан-Хосе" Алексей Мельничук провел третий матч в сезоне, он отразил 38 бросков из 44 по своим воротам. Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков, в шестой раз в сезоне сыграв на ноль. Для него это 67-й шатаут за карьеру в НХЛ, он вышел на 14-е место по этому показателю, повторив результат Роя Волтерса и превзойдя Патрика Руа (66), рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (125).

"Колорадо" разгромил дома "Лос-Анджелес" со счетом 6:0. Хет-трик оформил Джей Ти Комфер, форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, на его счету 21 очко (10+11) в 54 матчах. Вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр отразил все 18 бросков и оформил седьмой шатаут в сезоне.

"Вегас" лидирует в таблице Западного дивизиона, набрав по итогам регулярного сезона 82 очка в 56 матчах. Вторым идет "Колорадо", набравший 80 очков и имеющий игру в запасе. В случае победы в гостевом матче над "Лос-Анджелесом" 14 мая "Колорадо" обойдет "Вегас" и станет не только победителем дивизиона, но и выиграет Президентский кубок, который вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков. Выход в плей-офф себе ранее также обеспечили "Миннесота" (75 очков) и "Сент-Луис" (61), которые проведут свой заключительный матч регулярного сезона 14 мая.