СМИ: бывший игрок клуба НХЛ "Чикаго" обвинил тренера в сексуальном насилии

ТАСС, 13 мая. Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" подал в суд на команду, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Об этом сообщает портал Wbez.

Имя игрока не разглашается, но отмечается, что руководство "Чикаго" не предприняло никаких мер.

"Вся жизнь этого хоккеиста разрушена. Эта ситуация испортила его профессиональную карьеру", - сказал адвокат хоккеиста.

По информации портала, инцидент произошел в мае 2010 года. Элдрич, отвечавший за видеоразбор игр, отправлял текстовые сообщения с непристойным содержанием, а также угрожал причинением физического и материального вреда одному из хоккеистов "Чикаго".

Ранее Элдрич уже был осужден за преступление сексуального характера в отношении студента из Мичигана.