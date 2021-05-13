Посвященный Универсиаде-2023 маршрут появится на "Майской прогулке" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Маршрут, посвященный Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, впервые появится на акции "Майская прогулка" в этом году. Протяженность маршрута составит 23 км, сообщил один из основателей акции, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"У нас получился маршрут протяженностью 23 км, который мы решили посвятить предстоящим Всемирным студенческим играм, его название - "Универсиада-2023". Этот маршрут получился наиболее насыщенным и интересным, потому что на нем можно будет сдать нормы ГТО по туризму. Кроме того, в Калининском лесопарке на этом маршруте будет организована посадка леса. Между пятым и шестым КП будет любопытный квест", - рассказал он.

Кроме того, перед стартом прогулки в здании Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) состоится представление первого посла Студенческих игр, добавил Гроховский. "Дирекция Всемирных студенческих игр интегрировалась в "Майскую прогулку", поэтому в здании УрГПУ будет представление первого посла Игр", - сказал он.

Как отметила заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Татьяна Киселева, в этом году на "Майской прогулке" в Екатеринбурге ожидается порядка 8 тыс. участников, которым предлагается выбрать один из четырех маршрутов: 17, 22, 37,5 и 50 км. При этом, отметила она, перед стартом у каждого участника будет измерена температура. "Будут обрабатываться и руки, все будут в масках и перчатках, будет дистанция на старте. Учитывая, что старт растянут на пять часов, мы считаем, что все требования [по социальной дистанции] будут учтены и во время самой прогулки", - добавила Киселева.

"Майская прогулка" проходит каждое третье воскресенье мая. Мероприятие создано для привлечения людей к активным видам досуга, пропаганды здорового отдыха. В прошлом году перенесенная из-за пандемии коронавируса на сентябрь "Майская прогулка" собрала 4 тыс. человек.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU).