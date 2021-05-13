Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу на чемпионате Европы

ТАСС, 13 мая. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Результат российских спортсменок составил 96,2904 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862), третье - австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).

Техническую программу дуэты изначально должны были показать 10 мая, но соревнования были перенесены из-за проблем с воспроизведением музыки. Организаторы приняли решение о повторном проведении программы. На момент приостановки соревнований российские спортсменки занимали первое место с результатом 95,4953 балла.

Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 12-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летний Колесниченко одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов пять золотых и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (3-2-4), на третьем - сборная Украины (2-3-0).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.