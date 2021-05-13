Открытие фестиваля ГТО среди трудовых коллективов состоялось в Уфе

ТАСС, 13 мая. Торжественная церемония открытия фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов состоялась в Уфе. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, министр молодежной политики и спорта региона Руслан Хабибов, заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", федеральный оператор комплекса ГТО Александр Карпов, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и посол ГТО в Республике Башкортостан Максим Чудов и директор военно-спортивного фонда "Башкортостан", региональный оператор ГТО Сергей Степанов.

Министр спорта Олег Матыцин направил приветствие участникам фестиваля, которое зачитал Карпов. "Стремление поддерживать здоровый образ жизни присуще активным, целеустремленным и гармонично развитым людям, мы благодарим руководителей предприятий, которые создают условия для развития корпоративного спорта, - говорится в поздравлении. - Это не только укрепляет здоровье работников, но и повышает эффективность деятельности любой организации. Уверен, что в год 90-летия комплекса ГТО фестиваль, который принимает спортивная Республика Башкортостан, пройдет на высоком организационном уровне, а участники и зрители получат настоящее удовольствие от мероприятия".

Сагитов отметил, что проведение таких мероприятий способствует развитию фестивального движения ГТО, а также пожелал всем участникам добиться высоких результатов. "Выражаем благодарность за возможность провести в Башкортостане фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, для нас большая честь провести столь масштабное мероприятие в год 90-летия комплекса, - сказал Сагитов. - С момента возрождения движения мы уверенно вкладываем все силы для продвижения идей ГТО в жизнь и дальше будем развивать центры тестирования и мобильные площадки ГТО для выполнения нормативов. Желаем всем участникам фестиваля новых личных рекордов и ярких впечатлений".

Фестиваль в Уфе продлится до 16 мая. В мероприятии примут участие 39 трудовых коллективов из 29 регионов страны. Общее количество участников соревнований составит 350 человек в возрасте от 25 до 59 лет. Победители фестиваля получат спортивное оборудование для выполнения нормативов ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.