Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Ставропольском крае

ТАСС, 13 мая. Министерство спорта, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Ставропольского края подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Документ поможет систематизировать работу по развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом, региональными властями и федерацией. Также он позволит создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболом в регионе.

"Футбол - один из самых популярных видов спорта в Ставропольском крае со значительным потенциалом развития. Для его реализации мы совместно с РФС, правительством региона и федерацией футбола планируем проводить новые соревнования и фестивали, обучать новых квалифицированных тренеров и судей, а также модернизировать инфраструктуру, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - К концу 2024 года в регионе появится еще одно полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре универсальных спортзала и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, будут реконструированы два стадиона, а для регулярного пополнения региональной системы профессионального футбола способными футболистами в крае будут открыты еще четыре отделения футбола. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в регионе и выявлению перспективных спортсменов".

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что планируется продолжить курс развития массового футбола в области: "В Ставропольском крае, где футболом занимаются более 76 тысяч человек, мы делаем акцент на развитии детско-юношеского и женского футбола. К 2024 году в регионе появится около 50 новых команд, которые примут участие во всероссийских и краевых соревнованиях и фестивалях. Для вовлечения в футбол детей и молодежи, в том числе и девочек, мы создадим Школьную и Студенческую футбольные лиги. Мы также планируем создать условия для увеличения в два раза количества девушек, занимающихся футболом в регионе. Для этого в Ставрополе и других населенных пунктах края будут открыты как минимум шесть новых групп подготовки девочек".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.