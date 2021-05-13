Карацев проиграл в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

ТАСС, 13 мая. Россиянин Аслан Карацев проиграл представителю США Райли Опелке в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу 23-летнего американца. Опелка занимает 47-е место в мировом рейтинге. На его счету два титула под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2019 году.

Карацеву 27 лет, он занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - теннисист дошел до полуфинала. В предыдущем круге турнира в Риме Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева, который занимает второе место в мировом рейтинге. В мужском одиночном разряде остался один представитель России - Андрей Рублев, который позднее в четверг проведет матч против испанца Роберто Баутиста-Агута.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1 000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.