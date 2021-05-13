Футболист "Динамо" Захарян рассказал о своих сильных качествах

Во вторник тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым впервые вызвал 17-летнего полузащитника в национальную команду для подготовки к чемпионату Европы.

"[Мои самые сильные качества] - скромность в жизни и спокойствие на поле. Во всем нужно прибавлять, не сказать, что есть особенные качества. Над всем надо работать, сейчас в процессе, - сказал Захарян. - Ничего не мешает [прогрессировать], все есть - сборы, хорошие поля, инфраструктура, все отлично".

В текущем сезоне Захарян провел за основную команду "Динамо" 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач. В марте Захарян дебютировал в составе молодежной сборной России на чемпионате Европы, провел три матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Сборная России заняла третье место в группе C, набрав три очка и завершила выступление на турнире.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).