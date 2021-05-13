Определен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону

ТАСС, 13 мая. Александр Логинов и Светлана Миронова вошли в предварительный состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Сборная России разделена на четыре группы. В группу Юрия Каминского вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили. В группу Сергея Башкирова - Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

У женщин первую тренировочную группу возглавляет Михаил Шашилов, в нее вошли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко. Во второй группе под руководством Евгения Куваева будут тренироваться Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Группа Каминского проведет первый тренировочный сбор с 17 мая по 6 июня в болгарском Бельмекене, группа Башкирова - с 12 по 28 мая в Сочи, группа Шашилова - с 15 мая по 4 июня в Сочи, группа Куваева - с 15 мая по 2 июня в Республике Алтай (Семинский перевал).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.