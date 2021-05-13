Хоккеист Замула рассказал, что "Филадельфия" отказалась отпускать его в СКА по ходу сезона

ТАСС, 13 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" отказался отпускать российского защитника Егора Замулу в петербургский СКА по ходу сезона. Об этом хоккеист рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Замула в нынешнем сезоне провел 23 матча в фарм-клубе "Филадельфии" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых отметился шестью результативными передачами. Ближе к концу сезона 21-летний защитник дебютировал в НХЛ, проведя два матча против "Нью-Джерси".

"Я благодарен клубу за то, что весь сезон провел в АХЛ. Вы знаете, что меня не отпускали играть в Россию? Я постоянно задавал этот вопрос, говорил, что все мои сверстники выступают в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС), у них есть практика, почему и мне нельзя поддерживать форму дома? Из СКА звонили, звали обратно, предлагали контракт, но в "Филадельфии" все время отвечали отказом", - сказал Замула.

"Мотивировали тем, что я должен быть постоянно у них на виду, много работать в зале, выполнять определенную программу. Говорили так: "Егор, мы нисколько не сомневаемся в твоих возможностях быстро набрать форму, вернуть игровые кондиции, так что лучше тебе быть с нами, ходи в зал, мы постоянно будем следить за тобой", - добавил хоккеист.

Замула отметил, что не почувствовал большой разницы между игрой в АХЛ и НХЛ. "Выглядел совершенно не хуже своих конкурентов, а кое-кто в клубе считает, что сейчас я второй защитник команды", - отметил российский защитник.

Замула является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России.