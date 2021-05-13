Шлеменко может провести бой с победителем поединка между Минеевым и Исмаиловым

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко может провести поединок с победителем боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Об этом ТАСС сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса единогласным решением судей на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Поединок Минеев - Исмаилов планируется провести в октябре в Москве.

"Бой Шлеменко с победителем поединка Минеев - Исмаилов - хорошая история. Но такой бой пройдет не раньше чем через год", - сказал Гаджиев.