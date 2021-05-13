"Зенит" стал первым полуфиналистом Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского "Зенита" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, переиграв пермскую "Парму" во втором матче четвертьфинальной серии со счетом 98:62. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Алекс Пойтресс с 16 очками. В составе "Пармы" 15 очков набрал Эйгирдас Жукаускас. Баскетболист "Зенита" Кевин Пангос оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 13 результативных передач.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу "Зенита". Первая встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 86:66. Соперник петербуржцев определится позднее. "Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, "Парма" финишировала на восьмом месте.

"Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). "Парма" выступает в Единой лиге ВТБ с 2017 года и впервые вышла в плей-офф.