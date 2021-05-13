Кучеров может сыграть в первом матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 13 мая. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров может сыграть в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой". Об этом в Twitter сообщил журналист Дэн Розен со ссылкой на главного тренера команды Джона Купера.

Встреча состоится в воскресенье. Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре. Также сообщается, что участие в игре может принять и капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, получивший травму в начале апреля.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).