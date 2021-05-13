Киевское "Динамо" стало 13-кратным обладателем Кубка Украины по футболу

ТАСС, 13 мая. Киевское "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу обыграло луганскую "Зарю" со счетом 1:0 и в 13-й раз в истории стало обладателем трофея. Встреча состоялась в Тернополе.

Основное игры завершилось со счетом 0:0. Единственный мяч в дополнительное время забил Виктор Цыганков (98-я минута). В компенсированное время к первому дополнительному тайму Цыганков не реализовал пенальти, его удар отразил голкипер "Зари" Никола Василь.

Киевляне второй раз подряд стали обладателями Кубка Украины и догнали донецкий "Шахтер" по числу побед в этом турнире. "Динамо" также девять раз выигрывало Кубок СССР. В нынешнем сезоне под руководством Мирчи Луческу команда из Киева стала впервые с 2016 года чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.

С 2004 по 2016 год румынский специалист возглавлял "Шахтер". Под его руководством "Шахтер" восемь раз становился чемпионом Украины и шесть раз завоевывал Кубок Украины. В 2009 году команда из Донецка стала обладателем Кубка УЕФА.

"Заря" во второй раз проиграла в финале Кубка Украины. В 2016 году команда из Луганска уступила "Шахтеру" со счетом 0:2. "Заря" базируется в Запорожье. Команда является бронзовым призером двух последних чемпионатов Украины.