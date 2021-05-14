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Футбол во Франции

"Монако" разгромил "Рюмийи-Вальер" и вышел в финал Кубка Франции. Головин забил гол

В решающем матче "Монако" сыграет с ПСЖ
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 14 мая. "Монако" одержал победу над "Рюмийи-Вальер" со счетом 5:1 в матче полуфинала Кубка Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Орельен Тчуамени (32-я минута), Виссам Бен-Йеддер (55), Франсеск Фабрегас (78) и полузащитник сборной России Александр Головин (82), на 27-й минуте полузащитник выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата Франции "Рюмийи-Вальер" Артур Бозон отправил мяч в собственные ворота. У проигравших отличился Алексис Пеже (20).

"Монако" в 10-й раз вышел в финал Кубка Франции, команда является пятикратным победителем турнира. В предыдущий раз "Монако" играл в финальном матче кубка страны в 2010 году, тогда клуб уступил ПСЖ со счетом 0:1. Последняя победа "Монако" в Кубке Франции датирована 1991 годом, тогда в финальной встрече был обыгран "Марсель" (1:0).

В финале "Монако" сыграет с ПСЖ, который накануне в серии пенальти победил "Монпелье". Решающая игра запланирована на 19 мая в Сен-Дени.

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